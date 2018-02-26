Namağlup Unvanla Bölge Şampiyonu Oldu

Gaziantep şampiyonu olan GKV Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol takımı Adıyaman'da düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini farklı yenerek, namağlup bitirdi. Bölge şampiyonu olan GKV'li öğrenciler, şampiyonanın yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye genelinden 12 ilden şampiyonların katıldığı müsabakalarda Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokul Yıldız Erkek Basketbol Takımı ilk maçında Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu Takımı karşısında 57-22'lik skorla geçti. Osmaniye Atabey Koleji karşısında 62-30'lık bir skor elde eden GKV'li öğrenciler, finalde karşılaştığı Elazığ Doğa Koleji karşısında geleneği bozmayarak 69-41'lik skorla şampiyon olurken, şampiyonayı namağlup unvanla tamamladı. GKV basketbol takımı, Türkiye Final gruplarına katılmaya hak kazandı.

Bölge şampiyonasında Gaziantep'i başarıyla temsil ettiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan sonuçtan memnuniyetlerin dile getirerek, "Sporcularımızı ve teknik adamlarımızı yürekten kutluyorum. Gaziantep'i gurur ve başarıyla temsil ettik. Takımımız bundan sonraki süreçte Türkiye Yarı Final Gruplarında yoluna devam edecektir. Hedefimiz Gaziantep'e Türkiye birinciliği kazandırmak. Basketbol 'da kurumlarımız bünyesindeki bütün takımlarımız il şampiyonu olmuştu. 16 Mart 2018'de Küçük Erkekler kategorisinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Bölge Şampiyonasında da Gaziantep'i temsil edeceğiz. Şampiyonluğumuzu Gaziantep'e ve Gazianteplilere armağan ediyor, şampiyonada emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımıza ve bizleri yalnız bırakmayan velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Takım antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler tarafından maçlara hazırlanan takımda takımda Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu öğrencilerinden Furkan Sekmeç, Hüseyin Emre Arslantaş, Osman Uncuoğlu, Emre Döş, Emre Eratılgan, Eren Bilir, Alperen Özkanlı, Arda Karagülle, Efe Meriç, Atakan Karalar, Emre Bediroğlu ve Baran Kaleoğlu yer aldı. - GAZİANTEP