Nallıhan'da ev tekstili kursu
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Nallıhan'da ev tekstili kursu

Nallıhan ilçesinde, ADEM Projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ev tekstili ürünleri kursu açıldı.

20.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:36
Nallıhan'da ev tekstili kursu

ilçesinde, ADEM Projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ev tekstili ürünleri kursu açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçede yürütülen ADEM Projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve destekli kadınlara yönelik kursun büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Kursiyerlere kursa katıldıkları her gün için 30 lira cep harçlığı verildiği ifade edilen açıklamada, kursta eğitmenler eşliğinde kursiyerlerin farklı tasarımlar hazırladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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