Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı
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Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı

Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yılın ilk arpa ve buğday hasadı başladı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yılın ilk arpa ve buğday hasadı başladı.

Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden biri olan Nallıhan ilçesinde arpa ve buğday hasatları için biçer döverler tarlalara girmeye başladı.

Uzun senedir çiftçilik ile uğraşan Talha Özkan tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa ve buğday hasatlarına başladıklarını belirterek, "Rekolte geçen seneye göre çok güzel, arpa hasatlarımız tüm ilçe genelinde devam ediyor. İnşallah tüm çiftçilerimize hayırlı olur" dedi. - ANKARA

Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı
Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı
Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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