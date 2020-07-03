Nakdi ücret desteği nedir, ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği kimler alabilir? Ücretsiz izin desteği başvurusu nasıl yapılır?
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Nakdi ücret desteği nedir, ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği kimler alabilir? Ücretsiz izin desteği başvurusu nasıl yapılır?

Nakdi ücret desteği ne kadar? Koronavirüsün sayısız çalışanı zor duruma düşürmesiyle de Devlet tarafından işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneği almayanlara yönelik nakdi ücret desteği uygulanıyor. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği nedir, ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği kimler alabilir? Ücretsiz izin desteği başvurusu nasıl yapılır?
03.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:34

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da duyurduğu gibi her ay hesaplara geçen nakdi ücret desteğinden kimler faydalanabilir? T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yatan ücretsiz izin desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronacirüs ekonomik olarak sayısız insanı mağdur etti, birçok işçi işinden oldu. Çalışanların bir kesimi de ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan nakdi destek müjdesi verilmişti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 8-10 Temmuz arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından koronavirüs sebebiyle mağdur olan vatandaşlara ödenen destek, 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira şeklinde belirleniyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Her ayın 8'inde ödemeleri başlayan destek için başvurular SGK ve İŞKUR üzerinden yapılıyor.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

Nakdi ücret desteğinden 17 Nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de destekten faydalanabiliyor.

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