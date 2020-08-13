Nakdi ücret desteği Eylül'de yatacak mı? Ücretsiz izin desteği ne kadar?
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Nakdi ücret desteği Eylül'de yatacak mı? Ücretsiz izin desteği ne kadar?

Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkarılan ve işsizlik maaşından yararlanamayan vatandaşlara her ay ödenen nakdi ücret desteğinin uzatıldığını duyurmuştu. Peki, nakdi ücret desteği başvurusu nasıl yapılır?

Nakdi ücret desteği Eylül'de yatacak mı? Ücretsiz izin desteği ne kadar?
13.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:22

Ücretsiz izin desteği, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir ay daha uzatılmıştı. Koronavirüs nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecekken nakdi ücret desteği de ağustos sonuna kadar uzatılmıştı. Nakdi ücret sorgulama nasıl yapılır?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ EYLÜL AYINDA ÖDENECEK Mİ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ücretsiz izne çıkarılan ancak işsizlik ödeneğinden faydalanamayanlara nakdi ücret desteği uygulanacağını açıklamış ve her ay ödemesi yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 7 Ağustos'ta Temmuz ödemeleri yapılan ücretsiz izin desteği, bir ay uzatıldı ve Eylül ayında Ağustos ödemeleri gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izne çıkarılan ve işsizlik maaşından yararlanamayanlar için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılıyor.

İşsiz kalanlar da başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilebilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek, ayda 1,177 TL'ye denk geliyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?

Nakdi ücret desteği sorgulama ekranına, İŞKUR giriş bilgileri ya da e-Devlet üzerinden T.C. kimlik no ve e-Devlet şifresi ile ulaşılabiliyor. İlk kez e Devlet şifresi alacakların PTT'ye başvurması gerekiyor.

NAKDİ ÜCRET SORGULAMA EKRANI...

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