Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor
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Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor

06.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:53

Trabzonspor'dan rekor bonservisle RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile ilgili hocası Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar tek gol sevinci yaşayan ve G.Saray'ın istediği Sörloth için Nagelsmann, "İşler onun hayal ettiği gibi gitmemiş olabilir ancak bu değişecek. Yeni yıl onun için yeni bir başlangıç demek" dedi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig'i kasıp kavurduktan sonra gittiği RB Leipzig'de sadece 1 gol atabilen ve beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth'a hocası Julian Nagelsmann sahip çıktı.

Alman hoca, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Sörloth'un iyi bir seriye ihtiyacı olduğunu söylerken, "Bir forvete goller ya da iyi bir maç çıkarmak gerçekten yardımcı olur. Böyle bir şey, onun mental olarak rahatlamasını sağlayacak. Şu ana kadar onun hayal ettiği gibi gitmemiş olabilir ancak bir noktada bu değişecek. Yeni yıl onun için yeni bir başlangıç demek" ifadelerini kullandı.

"ONA İHTİYACI OLAN ZAMANI VERECEĞİZ"

Sportif direktör Markus Krösche ise, "Bir hücum oyuncusu için yeni bir yere adapte olmak kolay değildir, beklenenden daha uzun süre de alabilir. Ona ihtiyacı olan zamanı vereceğiz" diye konuştu.

Norveçli oyuncu, 20 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği RB Leipzig'te 16 maçta süre aldı ve tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir karşısında attı.

Nagelsmann, hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen Sörloth'a güveniyor
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