Naci Ünüvar kimdir? Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu Naci Ünüvar kimdir?
Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında Ajax, evinde Spakenburg'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırırken Ajax formasını ilk kez bir resmi maçta sırtına geçiren 16 yaşındaki Naci Ünüvar attığı penaltı golüyle Hollanda ekibinin tarihine adını yazdırdı. Peki Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu Naci Ünüvar kimdir?
Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltı vuruşunu ağlara gönderdi. Naci Ünüvar attığı penaltı golüyle Hollanda ekibinin tarihine adını yazdırdı ve Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu oldu. Peki Naci Ünüvar kimdir?
NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
Naci Ünüvar doğum tarihi: 13 Haziran 2003
Naci Ünüvar kaç yaşında: 16yaşında
Naci Ünüvar nereli: Zaandam, Hollanda
Naci Ünüvarşu andaki takımları: AFC Ajax
Naci Ünüvar mevkii: Orta saha, sol kanat
Naci ÜnüvarAjax'ta oynayan Türk asıllıHollandalı bir futbolcudur .
NACİ ÜNÜVAR PERFORMANSI KULÜP KARİYERİ
18/19 - Ajax U19
17/18 - Ajax U17
NACİ ÜNÜVAR PERFORMANSI
Naci Ünüvar kariyerinde U19 Eredivisie Elemeleri, UEFA Gençlik Ligi, UEFA Gençlik Ligi, Keuken Kampioen Divisie, Keuken Kampioen Divisie ve TOTO KNVB beker organizasyonlarında performans gösterdi.
Toplam 19/20: 17 MAÇ, 9 GOL, 2 ASİST, 2 sarı kart
Toplam 18/19: 36 maç, 13 gol, 10 asist, 3 sarı kart
Toplam 17/18: 6 maç, 1 gol, 1 asist, 1 sarı kart