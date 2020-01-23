: Naci Ünüvar kimdir? Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu Naci Ünüvar kimdir?

23.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:39

Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan Naci Ünüvar, 86. dakikada penaltı vuruşunu ağlara gönderdi. Naci Ünüvar attığı penaltı golüyle Hollanda ekibinin tarihine adını yazdırdı ve Ajax tarihinin bir resmi maçta gol atan en genç futbolcusu oldu. Peki Naci Ünüvar kimdir?

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

Naci Ünüvar doğum tarihi: 13 Haziran 2003

Naci Ünüvar kaç yaşında: 16yaşında

Naci Ünüvar nereli: Zaandam, Hollanda

Naci Ünüvarşu andaki takımları: AFC Ajax

Naci Ünüvar mevkii: Orta saha, sol kanat

Naci ÜnüvarAjax'ta oynayan Türk asıllıHollandalı bir futbolcudur .

NACİ ÜNÜVAR PERFORMANSI KULÜP KARİYERİ

18/19 - Ajax U19

17/18 - Ajax U17

NACİ ÜNÜVAR PERFORMANSI

Naci Ünüvar kariyerinde U19 Eredivisie Elemeleri, UEFA Gençlik Ligi, UEFA Gençlik Ligi, Keuken Kampioen Divisie, Keuken Kampioen Divisie ve TOTO KNVB beker organizasyonlarında performans gösterdi.

Toplam 19/20: 17 MAÇ, 9 GOL, 2 ASİST, 2 sarı kart

Toplam 18/19: 36 maç, 13 gol, 10 asist, 3 sarı kart

Toplam 17/18: 6 maç, 1 gol, 1 asist, 1 sarı kart

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