N'Sakala'dan Webo'ya destek: 'Hepimiz eşitiz'
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N'Sakala'dan Webo'ya destek: 'Hepimiz eşitiz'

09.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:55
N'Sakala'dan Webo'ya destek: 'Hepimiz eşitiz'

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı nedeniyle Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı gönderdi.

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı nedeniyle Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı gönderdi.

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Başakşehir'in Fransa'da Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada, dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan Pierre Webo'nun yanında olduğunu belirtti. 30 yaşındaki oyuncu, "Irkçılığa hayır. Renk gözetmeksizin hepimiz eşitiz. Birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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