N'Sakala, Beşiktaş taraftarını yine çileden çıkardı! Tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı kalan futbolcular Lens ve Adem Ljajic'le çektiği videoyu paylaşarak tepki çeken N'Sakala, yine siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

"RAKİBİNE SAYGI DUYMALISIN"

N'Sakala, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 5-0 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşımda Erling Haaland'ın olduğu bir videoyu alkış emojisiyle birlikte yayınlayarak, "Rakibine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı. Bu hareketi büyük tepki çeken Kongolu sol bek kısa süre içinde paylaşımını sildi.

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