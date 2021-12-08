N'Sakala, Beşiktaş taraftarını yine çileden çıkardı! Tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi - Haberler Spor
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N'Sakala, Beşiktaş taraftarını yine çileden çıkardı! Tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi

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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala siyah-beyazlı taraftarları yaptığı paylaşımlarla çıldırtmaya devam ediyor. Kongolu futbolcu, Borussia Dortmund yenilgisinin ardından Erling Haaland'ın olduğu bir videoyu yayınlayarak alkış emojisiyle birlikte "Rakibine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı. Taraftarların büyük tepkisini çeken deneyimli sol bek paylaşımını apar topar sildi.

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı kalan futbolcular Lens ve Adem Ljajic'le çektiği videoyu paylaşarak tepki çeken N'Sakala, yine siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

"RAKİBİNE SAYGI DUYMALISIN"

N'Sakala, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 5-0 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşımda Erling Haaland'ın olduğu bir videoyu alkış emojisiyle birlikte yayınlayarak, "Rakibine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı. Bu hareketi büyük tepki çeken Kongolu sol bek kısa süre içinde paylaşımını sildi.

N'Sakala, Beşiktaş taraftarını yine çileden çıkardı! Tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi

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