MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; üretimde devamlılık"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, " Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, üretimde devamlılık sağlanmasıdır. Proje finansmanları için kredi kanalları yatırımcılara derhal acil şekilde sunulmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde dövizde yaşanan kur hareketliliğine ilişkin konuşan Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Yılmaz, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey üretimde devamlılık sağlanmasıdır. Bunun için de likit paranın bankalarda faize değil piyasada üretim teşvikine girmesi gerekmektedir" dedi.

"İnşaat projeleri fonlanmalıdır"

Sözlerini sürdüren MYP Lideri Yılmaz, "Yarım kalan ya da belli bir yüzdeyi örneğin; yüzde 70 oranında tamamlanmış inşaat projeleri mutlaka uzun ya da orta vade düşük faizli kredi ile fonlanmalıdır. Bu yapılırsa nispeten piyasalarda bir hareket oluşabilir. Bu şartlar altında insanlar herhangi bir destek alamadan bir yatırıma giremez. En azından proje finansmanları için kredi kanalları yatırımcılara derhal acil şekilde sunulmalıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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