Myanmar nerede? Myanmar nüfusu kaç? Yeşim taşı nedir, özellikleri neler? Myanmar Birliği Cumhuriyeti, bilinen diğer adlarıyla Burma ya da Birmanya, Günaydoğu Asya'da bir ülkedir. Başkenti Naypyidaw olan ülkenin başlıca doğal kayankları petrol, kereste, kömür, mermer, kireç taşı, değerli taşlar, doğal gaz ve su enerjisidir. Ülkede en dikkat çeken değerli taş yeşim taşıdır. Peki, yeşim taşı ne işe yarar?

Ülkede hakim olan bir Buda uygarlığı vardır ve bu nedenle ülkede sayısız Buda tapınağı bulunuyor. Ülkede 1989'da kurulan askerî rejim, ülkenin sömürge döneminin izlerini silmek adına Burma olan ülke adını yine Birmanların adının bir başka çeşitlemesinden gelen Myanmar olarak değiştirmiş ve bu ad günümüzde de resmi isim olarak kabul görmüştür.

MYANMAR NEREDE?

Myanmar, Güneydoğu Asya'da 678.500 kilometrekare kadar alana yayılmış, Şubat 2011 itibarıyla 14 eyalet ve bölgeden, 67 ilden, 330 ilçeden, 64 alt-ilçeden, 337 kasabadan, 2,914 vard bölgesinden ve 68,290 köyden oluşmaktadır. Kuzeydoğuda Bangladeş'in Chittagong iliyle Hindistan'ın Mizoram, Manipur, Nagaland ve Arunaçel Pradeş eyaletleriyle sınır komşusudur. Kuzey ve kuzeydoğuda Çin'in Tibet ve Yünnan bölgelerine 2.185 km uzunluğunda sınırı bulunuyor. Güneydoğuda Laos ve Tayland ile komşu olan ülkenin ayrıca Bengal Körfezi'ne ve Andaman Denizi'ne güney ve güneybatısından 1.930 km uzunluğunda kıyısı bulunmaktadır.

Kuzeyde Hengduan Dağları, Çin ile olan sınırı belirler. Ülkenin en yüksek dağı olan Hkakabo Razi, Kaçin eyaletinde yer alır. Yüksekliği 5.881 metre (19.295 ft)'dir.

MYANMAR NÜFUSU KAÇ?

Resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti'nde, 14 eyalet ve bölge, 67 il ve 330 ilçede toplamda 2018 yılında belirlenen oranlara göre 55.1 milyon insan yaşıyor.

YEŞİM TAŞI NEDİR?

Asrıalrdır mücevherat ve heykel yapımında kullanılan yeşim taşı, en çok yeşil renkte bulunur. Sert ve kıymetlidir. Ayrıca en kıymetlileri zümrüt yeşimi ve Burma yeşimidir.

YEŞİM TAŞI ÖZELLİKLERİ NELER?

İki tür yeşimden biri jadeit, sodyum alüminyum silikat, diğeri ise nefrit, kalsiyum magnezyum demir silikattır. Yeşim doğada küçük parçalar halinde bulunur. Jadeit, nefritten daha nadirdir ve daha değerlidir. Yeşimin sertliği Mohs sertlik skalasında 6,5 - 7,0 arasında yer almaktadır.

En çok yeşil ve tonları renge sahip olmasının yanı sıra, mücevher olarak kullanıldığında siyah, gri, kırmızı, mavi renkleri yeşime özel adlar kazandırır. Dünya üzerinde en zengin yeşim yatakları Burma, Çin, Yeni Zelanda ve Meksika'da bulunur. Yeşimin bir sanat ham maddesi olarak kullanılması onun birbirine sıkı kenetlenmiş kristal yapısı sayesinde ortaya çıkar. Bu özelliği, yeşime çok ince oyma işçiliği yapılmasına imkân sağlar. Mermerden çok sert olduğu için iklim şartlarına dayanıklıdır.