Myanmar askeri yönetimi, Kovid-19 ile mücadele için uluslararası yardım bekliyor
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Myanmar askeri yönetimi, Kovid-19 ile mücadele için uluslararası yardım bekliyor

Myanmar askeri yönetimi, Kovid-19 ile mücadele için uluslararası yardım bekliyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da darbeyle seçilmiş hükümete el koyan askeri yönetim, ülkede giderek kötüleşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında uluslararası yardım beklediğini açıkladı.

KUALA Myanmar'da darbeyle seçilmiş hükümete el koyan askeri yönetim, ülkede giderek kötüleşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında uluslararası yardım beklediğini açıkladı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından Global New Light of Myanmar'a demeç veren askeri yönetim lideri Generel Min Aung Hlaing, son bir aydır artan günlük vakalar ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemek ve kontrol etmek için bölge ülkeleri başta olmak üzere diğer "dost ülkelerden" daha fazla iş birliği beklediklerini belirtti.

General Hlaing ayrıca ülkedeki aşılamaların artırılması gerektiğine vurgu yaparak, Myanmar'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Kovid-19 Fonu'ndan destek talebinde bulunabileceğini ifade etti.

Singapur'dan Myanmar'da oksijen yardımı

Öte yandan Singapur hükümeti, Myanmar'daki hastanelerde oksijen tüpü eksikliği nedeniyle ülkeye oksijen yardımında bulunacağını açıkladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerde Kovid-19 tedavilerinde kullanılmak üzere 200 adet oksijen yoğunlaştırıcı tüpün Myanmar'a deniz yoluyla ulaşacağı belirtildi.

Şimdiye kadar 284 bin 99 kişinin Kovi-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 8 bin 210'a ulaştı.

Myanmar'da Kovid-19 salgını

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri, Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.

Sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Çin'in Myanmar ile kara sınırını kapatması nedeniyle ülkeye salgınla mücadele için hayati önem taşıyan tıbbi malzemeler ithal edilemiyor.

Günlük vaka artış oranlarının bir aydır yükselişe geçtiği ülkede, 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

Myanmar'da, 14 Temmuz'da, 7 bin 83 yeni vaka görülmüş ve salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı gözlemlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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