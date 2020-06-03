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Müzikseverler 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkıyor

Red Bull, 60 Second Solo ile müzisyenler yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını 'konuşturuyor'. Doğaçlamanın başrolde olduğu birçok etkileyici performans, etkinlik kapsamında markanın Türkiye sosyal medya hesabında paylaşılıyor.

Müzikseverler 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkıyor
03.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:14

Red Bull, 60 Second Solo ile müzisyenler yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını 'konuşturuyor'. Doğaçlamanın başrolde olduğu birçok etkileyici performans, etkinlik kapsamında markanın Türkiye sosyal medya hesabında paylaşılıyor.

RedBull, yeni bir müzik deneyiminin öncülerinden oldu. Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan marka, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Türkiye'nin sevilen müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar gibi isimleri ağırlayan Red Bull60 Second Solo'nun Türkiye'deki ilk konuğu Model Grubu ile de tanınan ve son dönemde kariyerine solo olarak devam eden sevilen davulculardan Kerem Sedef oldu. Sedef'in performansı Red Bull Türkiye'nin resmi instagram hesabında yayınlandı.

"Solo isteklerim daha ağır bastı"

Başarılı müzisyen Kerem Sedef, ayrıca RedBull.com'a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini anlattı. Türkiye'de davulla özdeşleşen isimlerden biri olan Sedef, yoluna solo olarak devam ediyor. 'A Planı' isimli teklisi ile dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı Sedef, "Sadece solo bir kariyer değil daha çok solo isteklerime yöneldim. Övünç Dan ile uzun yıllardır devam eden 'Gaddar'ı toparladık ve Can Çalışkan ile Gürkan Bozacı gruba dahil oldu. 4 single yayınladık ve tam albüm yayınlıyorduk ki 2020 başımıza geldi" dedi.

"Sürekli üretmeye çalışıyorum"

Evdeki vaktini de iyi değerlendirdiğini aktaran Sedef, "Şu sıralar evde ürettiğim şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Piyano ve müzik teori bilgimi geliştiriyorum, yeni fikirler çıkıyor. Sürekli üretim halindeyim. Üretkenliğim, sadece davul ile kısıtlı değil ve bunu hayata geçirmek için çok güzel bir dönem. Ama biri diğerinden daha çok heyecan veriyor durumu pek yok. Hala davulun başına geçince aşırı heyecanlanıyorum. Üretebildiğim müddetçe, her nasıl olursa olsun, devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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