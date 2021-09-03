Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı
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Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı

Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Muud'un ağustos ayı en çok dinlenenler listesine göre, Uzi'nin "Kan" albümü, yerli albümler kategorisinin zirvesine otururken Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde birinci oldu.

Muud'un ağustos ayı en çok dinlenenler listesine göre, Uzi'nin "Kan" albümü, yerli albümler kategorisinin zirvesine otururken Ece Mumay en çok dinlenen yerli sanatçı ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde birinci oldu. Yabancı listesinin ilk sırasında ise The Weeknd yer aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamayla, müzik platformu Muud'un ağustosta en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme keyfi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Uzi'nin "Kan" isimli albümü oldu. Uzi'ye martta yayınlanan dokuz şarkılık albümünde Mavi, Eko Fresh, Critical ve Stap eşlik etti.

Ağustosta en çok dinlenen yerli sanatçılar ve en çok dinlenen yerli single'lar listesinde ilk sırada, başarılı cover'ları ve kendi kanalında yayınladığı şarkılarıyla müzik piyasasında zirveye yerleşen Ece Mumay yer aldı.

En çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Uzi'nin "Kan" albümünü Ziynet Sali'nin "Yaşam Çiçeği" ve Ebru Yaşar'ın "Gel de Sevme" albümleri takip etti.

En çok dinlenen single'larda ise Ece Mumay'ın "Peri" single'ının ardından Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli'den "Rüzgar" ile Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'tan "Sevmedim Deme" parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Ece Mumay'ı Uzi ve Hadise izledi.

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümü Happier Than Ever oldu

Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde Grammy ödüllü genç yıldız Billie Eilish'in ikinci albümü "Happier Than Ever" yer alırken The Weeknd de en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde bir numaraydı.

Dünya listelerinde uzun süre ilk sırada yer alan ve rekor dinleyiciye ulaşan Kanadalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve prodüktör The Weeknd'i Billie Eilish ve INNA takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Muud'un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı - Haberler Ekonomi
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