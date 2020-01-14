Müteahhit gücüne göre iş yapacak

14.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:21

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmelik' yapı müteahhitliği yapmak isteyen tüzel ve gerçek kişiler için önemli düzenlemeler içeriyor.



Konu hakkında bir açıklama yapan İnşaat Komitesi Üyesi ve AYTO Başkan Yardımcısı Mustafa Fatih Erkul, yasanın yıllardır konuşulduğunu fakat kötü bir zamanlama ile çıkarıldığını belirtti.



Erkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Zamanlama açısından inşaat sektörünün Cumhuriyet tarihinde yaşadığı en büyük krizlerinden birine denk gelen ancak sektörün uzun yıllardır ihtiyacı olan bu yönetmelikteki temel amaç, yapı müteahhitlerini ekonomik, mali ve teknik yeterliliklerine göre sınıflandırmak. Ancak yasa hazırlanırken TOBB İnşaat Sektör Meclisinden görüş alınmaması ve Çevre Şehircilik Müdürlüklerinde oluşturulan Müteahhitlik Karne Düzenleme Komisyonlarında özel sektör temsilcisi bulunmaması sebebiyle yasanın uygulanışında aksamalar yaşanmakta. Bu yönetmeliğin kapsamı özel sektör yapı işleri ile sınırlı, kamuya yapılan işler yönetmelik kapsamı dışında bırakıldı fakat kamu ihalelerine girenler de müteahhitlik kaydını yaptırmak zorunda. Yani kamu ihalelerinde sınıf ihtiyacı yok, numara ihtiyacı var.



En büyük iş hacmine sahip olanların A grubunda olduğu sınıflandırmada H'ye kadar 8 grup var. Bu gruplara kimlerin gireceği, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki yeterlilik kriterlerine göre belirleniyor. Her bir sınıf, asgari iş hacmi, asgari banka referansı ve asgari iş deneyim miktarına göre belirlenip, proje bazında üstlenilebilecek iş miktarı tespit ediliyor. Bu durum özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi müteahhitlerin üzerine ciddi belge yükü ve maddi yük getirmekte.



Belge almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler eski belgelerin iptal edilmesi dolaysıyla 3 bin 750 - ila 32 bin 500 Türk Lirası arasında belge bedeli ödemek zorunda kalıyor. Aydın Ticaret Odası İnşaat Komitesi olarak yasanın hazırlanmasında önemli pay sahibi ve deyim yerindeyse işin başındaki adam olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem Sankur vasıtası ile üyelerimize geniş çaplı bilgilendirme toplantısı ve eğitim semineri düzenledik. Ayrıca konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde geniş çaplı bilgilendirme masaları da kurulmuş olup yönetmelik ile ilgili müteahhit üyelerimize gerekli tüm kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlamış bulunmaktayız" - AYDIN

Kaynak: İHA