Mut'ta Kayısı Üreticisi Fiyatlardan, Tüccar Kaliteden Memnun

Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 3 ile 8 lira arasında alıcı bulan kayısı, üreticiyi sevindirdi. Kayısının çok kaliteli olması, tüccarın genelinin yüzünü güldürürken, meyve suyu tüccarları ürün bulamamaktan şikayetçi.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısıda geçen yıl 50 bin ton ihracat ve 100 bin tün iç piyasa rekolte gerçekleştiğini, bu yıl yüzde 85'leri bulan kaliteli kayısı sebebiyle ihracat rakamının 85 bin tonu, iç piyasanın ise 150 bin tonu aşmasını beklediklerini kaydetti.

Acar, sofralık kayısının ilk hasadı yapıldığında 15 liradan alıcı bulduğunu ve sezon ortasına yaklaşılmasıyla birlikte şu an 3.50 ile 8 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirterek, "Mut kayısısı bu güne kadar görmediği bir altın yılını yaşıyor fiyatlar uçtukça uçuyor. Üretici hakkını fazlasıyla alıyor. Üretici fiyatlardan, tüccar ise kaliteden memnun" dedi.

Hasadın yüzde 30'unun tamamlandığı bir sezon içerisinde olduklarını belirten Acar, "Mut kayısısı sezon ortasına yaklaştıkça düşmesi yerine fiyat artışı olmakta. Özellikle bu yıl kayısı kalitede hiçbir şey kaybetmeyip kaliteyi yükseltti. Kayısı sezonunun ortaları yaklaştıkça fiyatlar geçen yıla oranla iki katını geçti. Üreticinin yüzü güldü, cebi para gördü. Bu yıl kayısı beklentimizin üzerinde oldu. Geçen yıl 20 ihracatçı vardı bu yıl ise 35 ihracatçı tezgah açmış durumda. Kalite kayısının olması sebebiyle meyve suyu için kayısı alacak olanlar kayısı bulamıyor. İlçede ağırlıklı olarak, Al kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta" dedi.

Üreticilerden Kerim Uysal ise, "2018 yılında kaliteli kayısı üretmenin sevincini yaşıyoruz. Her yıl kalite artmakta. Bundan dolayı cebimiz para gördü. 10 dönüme yakın kayısı bahçem var. Geçen yıllar kayısı fiyatları iyiydi ama bu yıl daha da iyi. Bu yıl meyve suyu için kayısı yok denecek kadar az. Kalitenin de üstünde kayısı olması sebebiyle fiyatlar geçen yıllara göre kat kat üstünde. İhracatçılar ise üründen çok memnun. Kayısıyı hale getirdiğimiz an kapış kapış gidiyor. Tüccar ise sıraya giriyor. Emeğimizin karşılığını bu yıl fazlasıyla alıyoruz" dedi.

Meyve suyu için alım yapan tüccarlar ise, "Geçtiğimiz yıllar günlük iki kamyon kayısı alırken bu yıl 1 kamyon dolacak diye bekliyoruz. Kayısıların kaliteli olması sebebiyle bize kayısı düşmüyor. Ancak dibine dökülen ve erimiş kayısılar bize geliyor. Şu an 50 kuruşa meyve suyu için kayısı alıyoruz ama tadı yok" diye konuştu. - MERSİN