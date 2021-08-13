Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
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Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar

Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse İ., müşterilerin hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdi.

İZMİT'te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse İ., müşterilerin hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdi. Lüks otellerde tatil yapan çift, mağdurların sosyal medyadaki fotoğraflardan şüphelenip şikayetçi olması üzerine yakalandı.

Murat İ. eşi Buse İ. ile birlikte, çalıştığı firmadan hizmet alanların bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları, kendi hesaplarına geçirdi. Lüks bir hayat süren çiftin yaşamı, bir süre sonra müşterilerin dikkatini çekti. Çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks hayatlarından şüphelenen ve birikimlerini almak isterken sorunlar yaşayan yaklaşık 20 kişi, durumu savcılığa bildirerek araştırılmasını istedi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat İ. ile Buse İ., geçen hafta telefonlarını kapatıp kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren Kocaeli polisi, Murat ve Buse İ. çiftini Bolu'da yakaladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin milyonlarca lirayı hesaplarına aktarıp kullandıkları iddia edilirken, olayda mağdur olarak savcılığa başvuranların sayısının ise artmaya devam ettiği öğrenildi.


Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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