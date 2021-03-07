Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü
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Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü

07.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:41
Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yatabare sahasında oynayacakları Karagümrük karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 43. dakikasında sarı kart gören Yatabare cezalı duruma düştü. Yatabare sahasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Mustapha Yatabare cezalı duruma düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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