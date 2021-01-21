Mustafa V. Koç ölümünün yıl dönümünde anıldı
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Mustafa V. Koç ölümünün yıl dönümünde anıldı

21.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:57
Mustafa V. Koç ölümünün yıl dönümünde anıldı

Mustafa V. Koç, ölümünün yıl dönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa V. Koç, ölümünün yıl dönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Koç Holding'in açıklamasında, "21 Ocak 2016'da zamansız vedasıyla aramızdan ayrılan Mustafa V. Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı" denildi. 

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, "Mustafa Bey; çevresindekilere heyecan ve umut aşılayan, yaşama ve topluma değer katan, vizyon sahibi, hayatı seven, ilham veren bir liderdi" dedi ve ekledi: "Hep en iyisini yapma gayretinde oldu. Ama ne yaparsa yapsın, vicdanının sesini dinledi."Alçakgönüllüydü; samimiydi. Hayatına dokunduğu herkesin saygısının yanında sevgisini de kazandı. "Kıymetli hatırasını yüreğimizde yaşatacak, bize miras bıraktığı liderlik vizyonunu Koç Topluluğu'nu daha da ileri taşıma gayretimizde rehber kabul edeceğiz.  "Mustafa Bey'i, ayrıca 7 yıl önce yine Ocak ayında aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Nusret Arsel'i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi'nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini rahmetle ve özlemle anıyorum. Nur içinde yatsınlar." (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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