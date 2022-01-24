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Mustafa Pektemek ameliyat olacak

Mustafa Pektemek ameliyat olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor futbolcularından Mustafa Pektemek, yarın İstanbul'da burnundan ameliyat olacak.

İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor futbolcularından Mustafa Pektemek, yarın İstanbul'da burnundan ameliyat olacak.

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında burnuna aldığı darbe neticesinde sakatlanan Mustafa Pektemek bıçak altına yatacak. Bugün İstanbul'da tetkikleri yapılan Mustafa'nın burnunda kırık olduğu tespit edildi. Yarın özel bir hastanede ameliyat olacak olan Mustafa yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Mustafa Pektemek, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 16 lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev alırken 4 gol atıp 3 de asist yaptı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mustafa Pektemek, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Haber

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