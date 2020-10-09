Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım
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Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım

09.10.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:26

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ekim ayı hariç tüm futbolcuların maaşlarını ödediklerini ancak sadece 2 kişiye ödeme yapmadıklarını söyleyerek, "Onların ne halt yediğini anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların transfer eleştirilerine de yanıt veren Cengiz, gelecek kuşakları mahvetmemek adına yüksek maliyetli transferlerden kaçındıklarını belirtti.

İstese 20 transfer yapabileceğini belirten Mustafa Cengiz, "Yönetim beceriksiz. Bence de beceriksiz, 20 tane alırdım, çekleri verirdim, giderdim. İbra olmasak ne olur, millet olmuyor. "Veli yapıyor, sen de yap" diyorlar. Yapamam. Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz" şeklinde konuştu.

"İKİSİNİN YEDİĞİ HALTI ANLATACAĞIM"

Ödeme yapmadıkları futbolcuların pandemi dönemi için talep edilen %15'lik indirimi kabul etmediğini söyleyen Galatasaray Başkanı, "Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar %15'i kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım
Haber Yorumları (1)
YORUMCU: PARATONEL ÖDESİN ONDA PARA ÇOK. GEÇENLERDE PERSONEL MAŞLARINI FALAN ÖDEDİM DİYE GENE GÜNDEM YARATMIŞTI.
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