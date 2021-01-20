Mustafa Cengiz'in başlattığı kampanya soruldu, Terim'in yüzü şekilden şekile girdi

Süper Lig'de oynanan Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kendisine bağış kampanyasıyla ilgili sorulan soruya, "Haberim yok" cevabını vermesi dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor'u 6-1 yendiği karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen, "Maçtan önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Terim, "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok" açıklamasında bulundu.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sorunun yöneltildiği anda şaşkınlığını gizleyemeyen Fatih Terim'in suratının şekilden şekile girmesi dikkatlerden kaçmadı.