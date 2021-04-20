Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. GS TV'ye de bu açıklamaların paylaşılması sebebiyle 100 bin TL para cezası verildiği açıklandı. Sarı-Kırmızılı camia, Mustafa Cengiz'in, "Şerefleriyle haysiyetleriyle oynamalılar" açıklamasıyla çalkalanmıştı.