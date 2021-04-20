Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi
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Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. GS TV'ye de bu açıklamaların paylaşılması sebebiyle 100 bin TL para cezası verildiği açıklandı. Sarı-Kırmızılı camia, Mustafa Cengiz'in, "Şerefleriyle haysiyetleriyle oynamalılar" açıklamasıyla çalkalanmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezası verdi.

Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi

TFF'den yapılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi
Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildi
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