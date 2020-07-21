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Mustafa Alan: "Pandemi süreci futbolda bir soğumaya neden oldu"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da, 10 yıl genel kaptanlık ve 7 yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, pandemi sürecinin futbolda bir soğumaya neden olduğunu söyleyerek, "Bu dönem oynanmamış sayılsın ama kimsenin de...

Mustafa Alan:
21.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:16

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da, 10 yıl genel kaptanlık ve 7 yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, pandemi sürecinin futbolda bir soğumaya neden olduğunu söyleyerek, "Bu dönem oynanmamış sayılsın ama kimsenin de hakkı yenmesin" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, ligden düşecek olan 2 takım bu hafta sonu oynanacak maçlar ile belli olacak. Bu sene ligde düşme potasında bulunan Hes Kablo Kayserispor da, geçtiğimiz yıllarda genel kaptanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan'dan "Süper Lig'den düşmenin kaldırılması" talebi geldi.

Başkan Alan, korona virüs sürecinde taraftarların maça gidemediğini, bu yüzden de takımlarına yeteri kadar destek veremediğini söyleyerek, "Ben Kayserispor'da 10 yıl genel kaptanlık yaptım. 7 yıl yönetim kurulu üyeliği ve federasyonda delegelik yaptım. İyi bir futbol izleyicisiyim. Dolayısıyla da Süper Lig'den düşmenin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü; korona virüsten dolayı maçlar seyircisiz oynandı. Ne zaman oynanacağı belli olmayan maçlar var. Bunlar futbolda bir soğumaya neden oldu. Sayılmayacak hatalar var ama bu sene diğer ülkelerde de özellikle tamamen ligler kapatıldı, yok sayıldı. Biz özellikle Cumhurbaşkanımızdan ligden düşmenin kaldırılmasını, şampiyon olan 3 takımın da yine 1. ligden Süper Lig'e alınmasını istiyoruz. Türkiye'de çok güzel statlar yapıldı ve buralar bizim çok kez gittiğimiz yerler. Maçlar oynandığı zaman ayrı güzellikler oluyor. Biz bu durumu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ediyoruz. Bu virüs döneminde oynanan maçlar seyirciye de hiç tat vermedi. Bu sene bu dönem oynanmamış sayılsın ama kimsenin de hakkı yenmesin. Biz Cumhurbaşkanımızdan İç Anadolu'da güzellikler ve sevinç oluşması için bunu talep ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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