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Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

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Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

Muş Kültür ve Sanatçılar Derneği tarafından spor ve sanatın geliştirilmesi amacıyla "Muş'ta spor ve sanat, ustalara saygı" etkinliği düzenlendi.

Muş Kültür ve Sanatçılar Derneği tarafından spor ve sanatın geliştirilmesi amacıyla "Muş'ta spor ve sanat, ustalara saygı" etkinliği düzenlendi.

20-22 Eylül tarihleri arasında 3 gün sürecek olan etkinliğin ilki kentte spora, sanata katkı sunan 40 yaş üzeri sporcu ve sanatçıların Muş Belediyesi önünden Karayolları Kavşağı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik yolu ellerindeki "sporcularımızla beraber, bütün halkımızı stadyuma davet ediyoruz" yazılı pankartla yürüyen sporcu ve sanatçılar, birlik ve beraberlik mesajı verip, Muş Spor'u profesyonel lige taşımayı hedefliyor.

"Amacımız birlik beraberliği pekiştirmek"

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Kültür ve Sanatçılar Derneği Başkanı Nejdet Evren, Muş'ta spor ve sanat, ustalara saygı programı ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Sporcu ve sanatçıları kentin gelişimine katkı sunması için bir araya getirdiklerini anlatan Evren, "Sporcu ve sanatçılarımız, 3. Lig'de bir takımımız olmadığı için kendi aralarında istişare edecekler. Bir ilin tanıtılması için en büyük iki kalemden biri spor, biri sanat. İlimizde ne yazık ki spor ve sanat zayıf olduğundan bunu geliştirmek için büyük üstatları bir araya getirdik. Amacımız birlik beraberliği pekiştirmek, ilin tanıtımına katkı sunabilmek, ilin spor ve sanatını daha ileriye taşımaktır" dedi.

"16 yaşından beri sporun içerisindeyim"

Uzun yıllar amatör olarak futbol oynayan ve 1999-2002 yılları arasında Muş Spor Kulüp Başkanlığını yürüten AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ise "16 yaşından beri sporun içerisindeyim. Amatör olarak Muş Muratspor'da futbol oynadım. 1999-2002 yılları arasında Muş Spor'un Türkiye 3. Profesyonel Lig'inde kulüp başkanlığını yaptım. Bugün de Muş Sporumuzun tekrar profesyonel ligde mücadele etmesi adına bir etkinlik düzenlendi. Buna bizde spor geçmişimiz olması münasebetiyle destek verdik. Özellikle atletizm ve kayakta çok başarılı bir gençliğimiz var fakat sporda futbolun ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Şehir stadyumunda 3 gün sürecek olan futbol turnuvası, Lale Vadisi'nde halk konseri ve plaket takdimi ile sona erecek. - MUŞ

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

Muşlular spor ve sanatın gelişimi için tek yürek oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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