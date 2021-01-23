Muşlu atletler karlı yollarda şampiyonalara hazırlanıyor
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Muşlu atletler karlı yollarda şampiyonalara hazırlanıyor

23.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:32

Muş'un Malazgirt ilçesindeki atletler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı mahalle yollarında antrenman yaparak formunu koruyor.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki atletler, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı mahalle yollarında antrenman yaparak formunu koruyor.

Gençlik ve Spor Kulübü atletleri, dondurucu soğuğa ve kar yağışına aldırış etmeden antrenmanlarını sürdürüyor.

İlçe Stadı'nın karla kaplı olması nedeniyle belediye ekiplerince yolu açılan mahallelerde koşan atletler, olumsuz hava koşullarına rağmen günlük idmanlarını ihmal etmiyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede antrenmanlarını aksatmayan sporculardan Tülin Adıgüzel, yaptığı açıklamada, Türkiye Atletizm Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Yıldız Türkiye Olimpik Salon Yarışları için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Soğuk havaların başarıları için engel olmadığını ifade eden Adıgüzel, "Salgın nedeniyle antrenmanlarımızı evde yapıyorduk.

Şimdi ise karlı arazilerde şampiyonlara hazırlanıyoruz. Soğuk havaya rağmen hazırlanmak zorundayız. Bu durum bizim için engel değil. Soğuk hava ve zorlu coğrafyada hazırlanmak daha iyi avantaj sağlayabilir. Yarışmalardan en iyi dereceyle dönmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.

Atlet Ayşe Temel ise kar yağışının antrenmanlarını zorlaştırdığını belirterek, "Buna rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Her şeye rağmen koşmaya devam ediyoruz. Önümüzde İstanbul'da yapılacak Türkiye Olimpik Salon Yarışması var. Hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Muşlu atletler karlı yollarda şampiyonalara hazırlanıyor
Muşlu atletler karlı yollarda şampiyonalara hazırlanıyor
Muşlu atletler karlı yollarda şampiyonalara hazırlanıyor
Muşlu atletler karlı yollarda şampiyonalara hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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