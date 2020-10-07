Muslera'nın lisansı çıkınca, Ozornwafor kadronun dışında kalacak

Sakatlığı devam etmesine karşın Muslera'ya lisans çıkaran ve yabancı oyuncu sayısı 15 olan Galatasaray'da kadronun dışında kalacak isim belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, 14 yabancı kuralı nedeniyle genç stoper Valentin Ozornwafor'u liste dışında bırakacak.