MÜSİAD, Kaymakam Çorumluoğlu ve üyelerle görüştü
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MÜSİAD, Kaymakam Çorumluoğlu ve üyelerle görüştü

MÜSİAD, Kaymakam Çorumluoğlu ve üyelerle görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başkanlığında, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve dernek üyelerini ziyaret edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başkanlığında, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve dernek üyelerini ziyaret edildi.

Çınar ve yönetim kurulu üyeleri, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret ederek, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yapılan görülmede Kaymakam Çorumluoğlu da ilçenin ekonomik ve sosyal konuları hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Heyet daha sonra ilçede çeşitli iş kollarında hizmet veren üyelerini de ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Yapılan ziyaretler sonunda üyeler, MÜSİAD Başkanı Çınar ve heyetine teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

MÜSİAD, Kaymakam Çorumluoğlu ve üyelerle görüştü
MÜSİAD, Kaymakam Çorumluoğlu ve üyelerle görüştü
MÜSİAD, Kaymakam Çorumluoğlu ve üyelerle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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