Haberler » Ekonomi » MÜSİAD Kaan: Türkiye sıcak paranın çekim noktası haline gelebilir - Ekonomi

MÜSİAD Kaan: Türkiye sıcak paranın çekim noktası haline gelebilir

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebilir.

03.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:46
MÜSİAD Kaan: Türkiye sıcak paranın çekim noktası haline gelebilir

MÜSİAD Genel Başkanı , " gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebilir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler