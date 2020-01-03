MÜSİAD Kaan: Türkiye sıcak paranın çekim noktası haline gelebilir
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebilir.
03.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:46
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com