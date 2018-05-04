Müsiad, Gürcistan'ın Dünyaya Açılan Ticaret Kapısı Olacak"

MÜSİAD Tiflis Ofis Başkanı Mustafa Özgür Yücel, "Bizler Gürcistan'la yaklaşık 1.5 milyar dolar ticaret hacime sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi Gürcistan'la ticaretimizde hedef minimum 3 milyar dolar.

Müsiad, Gürcistan'ın Dünyaya Açılan Ticaret Kapısı Olacak

MÜSİAD Tiflis Ofis Başkanı Mustafa Özgür Yücel, "Bizler Gürcistan'la yaklaşık 1.5 milyar dolar ticaret hacime sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi Gürcistan'la ticaretimizde hedef minimum 3 milyar dolar." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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