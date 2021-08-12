MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti
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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Enes Sansar - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'i ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'i ziyaret etti.

Kaan, beraberinde MÜSİAD Tokat Kurucu İl Başkanı Fatih Aksoy, Tokat Şube Başkanı Mehmet Şanlı, il yönetimi ile Meclis Başkan Yardımcısı Halil Bayır ve Çelik ile bir süre görüştü.

MÜSİAD Genel Başkan Kaan, iş insanlarının sorunlarına duyarlı olduklarını, Çelik'in dile getirdiği sıkıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara ileteceklerini, çözüm için gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Başkan Çelik ise MÜSİAD ile odalarının iç içe olduğunu, iş dünyasının temsili ve sorunların çözümünde MÜSİAD'ın önemli bir yeri olduğunu ve ülkenin gelişmesi için çok değerli katkılar verildiğini ifade etti.

Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Kaan da misafirperverliğinden ötürü Çelik'e teşekkür ederek fidan dikme sertifikası takdim etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Tokat TSO Başkanı Çelik'i ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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