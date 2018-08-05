Müsiad'dan 100 Günlük İcraat Programına Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Candan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programında son derece önemli kararlar olduğunu belirtti.

Candan, gazetecilere gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nın açıklandığını ve bunu iş dünyası olarak kelime kelime okuyarak, içerisinden çıkarımlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Programın her şeyden önce uygulanabilirliğini değerlendirdiklerini dile getiren Candan, şunları kaydetti:

"Son derece önemli kararlar var, hatta bunların içerisinde bizim inandığımız ve savunduğumuz bir değer vardı. Bunu Tekirdağ MÜSİAD olarak 5 yıl önce etrafımıza duyurmakla başladık ve devamında genel başkanımız konuya sahip çıktı. Bugün, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sahip çıktığını görüyoruz. Orta ölçekli sanayi sitelerinin imalata yönelik planlanması, programlanması... Emlak Bankası'nın KOBİ'lere yönelik özel destekleriyle yer vermeleriyle alakalı projeleri oldu."

Candan, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak da "Güllük gülistanlık bir ülkede değiliz. Hatırlayacaksınız, bundan önce de ülkemize benzer operasyonlar yapıldı. Bunların üzerinde halkın hususi teveccühleri oldu. Başkanımızın ve ekonomiyle alakalı bakanlarımızın bu konularla ilgili tavsiyeleri oldu." değerlendirmelerinde bulundu.