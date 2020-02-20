MÜSİAD Ankara üyeleri Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis ile bir araya geldi

20.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:02

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türkiye'nin, ortak tarihi geçmiş çerçevesinde Macaristan ile önemli kültür mirası projelerini hayata geçirdiğini belirterek, "Budapeşte, Peç, Zigetvar, Eger şehirlerinde cami, hamam, türbe gibi birçok eserin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu için çalışmalar sürdürülüyor." dedi.

Acar ve dernek üyeleri, MÜSİAD Ankara Şubesince bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı Genel Müdürü Fikret Nas ile bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan bir ilişki bulunduğunu dile getiren Acar, Macaristan'ın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu "Türk Konseyi"nin de gözlemcisi olduğunu söyledi.

Macaristan ile ilişkilerin son dönemde ivme kazandığına işaret eden Acar, Macar hükümetinin Türkiye'yi "Doğu'ya Açılım" politikasının merkez ülkelerinden biri olarak gördüğünü aktardı.

Macaristan ile kültürel ilişkilere değinen Acar, Budapeşte'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, İstanbul'da da Macar Kültür Merkezinin faaliyet gösterdiğini, ayrıca her iki ülkede Türkoloji ve Hungaroloji kürsüleri bulunduğunu bildirdi. Acar, "Ortak tarihi geçmişimiz çerçevesinde Macaristan ile önemli kültür mirası projelerimiz bulunuyor. Budapeşte, Peç, Zigetvar, Eger şehirlerinde cami, hamam, türbe gibi birçok eserin TİKA tarafından restorasyonu için çalışmalar sürdürülüyor." diye konuştu.

"Türkiye ile Macaristan arasında birçok fırsat var"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Türkiye'de 9 yıl geçirdiğini belirterek, Türkiye'nin, Ankara ve İstanbul'dan ibaret olmadığını, Erzurum'u, Trabzon'u ve Gaziantep'i de gördüğünü söyledi.

Matis, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin siyasi açıdan çok iyi durumda olduğuna işaret ederek, karşılıklı ziyaretlerin bağları daha da geliştirdiğini, 2013 yılından bu yana ilişkilerin stratejik seviyede olduğunu kaydetti.

Geçen yıl iki ülke arasında yüksek düzeyde birçok ziyaret gerçekleştirildiğini dile getiren Matis, "2020'de de bu yüksek düzeyde ziyaretlere devam edeceğiz. Bu sene daha çok meclisler arasında iş birlikleri olacak, senenin ikinci yarısında ise Karma Ekonomik Komisyon toplantısını tekrar yapacağız." dedi.

Matis, iki ülkenin ekonomik açıdan fırsatlara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bizim birkaç alanda çok gelişmiş bilgi ve tecrübemiz var. Mesela su yönetimi konusunda çok deneyimliyiz. Macaristan dünyadaki ikinci en iyi termal rezervlerine sahip." diye konuştu.

Kaynak: AA