MÜSİAD Amsterdam Şube Başkanı Ümit Akbulut'tan "95 ülkede şubemiz var" açıklaması

14.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:42

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Amsterdam Şube Başkanı Ümit Akbulut, "MÜSİAD, şu anda dünyanın 95 ülkesinde şubeleri ile mevcuttur."dedi.

MÜSİAD temsilcileri ve iş adamları ile Kars, Ardahan ve Iğdır'ı gezmek üzere bölgeye gelen Akbulut ve beraberindekiler, MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ümit Akbulut burada yaptığı konuşmada, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ülke sınırlarının başladığı yerler olduğunu belirterek, "Kars'ta hava soğuduğu zaman bizler Hollanda'da üşüyoruz, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. MÜSİAD, şu anda dünyanın 95 ülkesinde şubeleri ile mevcuttur. Her şubemiz, o ülkenin menfaatleri doğrultusunda çok ciddi katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

Akbulut, 4 gün boyunca bölgede çeşitli temaslarda bulunacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem MÜSİAD hem oradaki Türk toplumu olarak şu an Hollanda'daki iş potansiyelimiz oldukça yüksektir. Hollanda'da bugün her 4 Türk'ten biri işletme sahibidir. Bu, Avrupa'daki Türkler için çok pozitif katkı sağlıyor. MÜSİAD'ın her bir şubesi, ülkenin kalkınması için açılan 95 kapıdır."

Şahin Aydın ise Kars'ı tanıtmak ve istihdam sağlamak amacıyla özverili şekilde çalışacaklarının söyledi.

İş adamlarının 4 gün bölgede program yapacaklarını aktaran Aydın, "Kars hem ana kucağıdır hem de baba ocağıdır. Heyetimizle Ardahan İl Başkanlığımızı da ziyaret edeceğiz ve bir takım incelemelerde bulunacağız. Amacımız hem bölgemizin ekonomik potansiyelini tanıtmak hem de karşılıklı iş ilişkileri oluşturmaktır." dedi.

Kaynak: AA