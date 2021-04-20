Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı
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Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı

Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı
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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt yakın mesafeden boş durumdaki arkadaşlarına pas atmak yerine şut çekti, bu topun akıbeti taç ile sonuçlandı. Erdoğan'ın bu şutu sonrasında sosyal medya çalkalandı. Sivasspor'un futbolcusuna yönelik ağır eleştiriler yapıldı. Erdoğan, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Erdoğan Yeşilyurt'un taça giden şutu sosyal medyanın zirvesine oturdu. Mücadelenin 58'inci dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Sivassporlu futbolcu, müsait pozisyondaki arkadaşlarına pas yollamak yerine şutu tercih etti, top çok farklı bir şekilde hareket etti ve pozisyon taçla sonuçlandı.

"TECRÜBELİ BİR STOPER EDASIYLA"

Erdoğan için sosyal medyada çok ilginç yorumlar yapıldı. "Tecrübeli bir stoper edasıyla topu taça göndermeyi başardı" şeklindeki yorum dikkat çekti. Topun çok farklı şekilde dışarıya yönelmesi, sosyal medyada adeta eğlence malzemesi oldu.

Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı
Müsait pozisyonda topu çok farklı şekilde dışarı gönderen Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyayı salladı
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