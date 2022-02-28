Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi

MUŞ (AA) - Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Engelsiz Gaziantepspor Kulübü'nü yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 1. Lig'de mücadele eden iki takımın karşılaşması Muş Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmayı, Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 70-49 kazandı.

Maçı, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve vatandaşlar izledi.