Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi

AA, İbrahim Yaldız - Spor
 - Güncelleme:
Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantepspor'u yendi

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Engelsiz Gaziantepspor Kulübü'nü yendi.

MUŞ (AA) - Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Engelsiz Gaziantepspor Kulübü'nü yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 1. Lig'de mücadele eden iki takımın karşılaşması Muş Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmayı, Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 70-49 kazandı.

Maçı, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve vatandaşlar izledi.

AA / İbrahim Yaldız - Spor

Tekerlekli Sandalye, Gaziantepspor, basketbol, Muş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title