Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş'ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Muş'ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Kentte bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ot ve yoncadan beklenen verimi alamayan çiftçiler, alternatif olarak silajlık mısıra yönelmişti. Mısırın olgunlaşmasıyla Muş Ovası'nda tarlaya inen çiftçiler yılın ilk hasadını yapmaya başladı. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi ve Kumluca köyünde hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri mısırın bir kısmını kendi hayvanları için ayırırken, bir kısmını da geçimlerini sağlamak için satışa sunuyor.

Çatbaşı köyünde 70 dönüm alanda mısır ekimi yapan çiftçilerden Hüseyin Şahin, geçen sene 30 bu sene de 70 dönüm mısır ektiğini söyledi. Elde ettiği mısırın bir kısmını kendi hayvanları için ayıracağını, bir kısmını da satacağını anlatan Şahin, "Kuraklıktan dolayı ot yok. O yüzden silaja yöneldik. Yılın ilk hasadını biçmeye başladık. Bu mısırlar çiftliklerde hayvanlar için kullanılıyor. Hayvan yemidir" dedi.

Bağlar Mahallesi'nde hasat yapan çiftçilerden Sinan Güner ise yılın ilk hasadına başladıklarını ve elde edilen mısırın hayvan yemi olarak kullanıldığını ifade etti. Kuraklık nedeniyle mısır ekimi yaptıklarını belirten Güner, "Geçen yıl köy genelinde 150 dönüm mısır ekimi yapılmışken, şu anda kuraklık nedeniyle bu rakam 250 dönüme çıkmış durumda. İhtiyacımız kadarını kendimize alacağız, fazlasını da satmayı düşünüyoruz. İl genelinde bu sene mısır ekimi çok fazla oldu" diye konuştu. - MUŞ

Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Filiz Akın Metin Çekmez Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Mame Thiam Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:13:02. #1.16#

title