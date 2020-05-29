Muş'ta cuma namazı otoparkta eda edildi
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Muş'ta cuma namazı otoparkta eda edildi

Muş'ta korona virüs nedeniyle uzun bir süredir camilerde kılınamayan cuma namazı otoparkta eda edildi.

Muş'ta cuma namazı otoparkta eda edildi
29.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:58

Muş'ta korona virüs nedeniyle uzun bir süredir camilerde kılınamayan cuma namazı otoparkta eda edildi.

Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle uzun bir sürenin ardından ilk defa namaz kılınmaya başlandı. Kentte birçok caminin yanı sıra Muş Belediyesi açık otoparkının da cuma namazı için tahsis edilmesiyle birlikte seccadesini alan vatandaşlar alana akın etti. Alana gelen bazı vatandaşlar kendisiyle birlikte maske ve seccadesini getirirken hazırlıksız gelenlere ise Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından uyarı yapılarak, Kızılay personellerince maske dağıtımı yapıldı.

Alanda saf alan cemaat, sünnetin ardından cuma hutbesinin okunması ile namazlarını eda etti. Namazın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Müslümanların sağlığı için camilerdeki ibadetlere uzun bir süre ara verildiğini ve herkesin evde ibadet ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecini açıklaması ve Bilim Kurulunun da tavsiyeleriyle hijyen kuralları, mesafe ve maskeli bir şekilde bahçelerde, açık alanlarda cuma namazı kılma müsaadesi verilmesiyle kentte de sıkıntı yaşanmaması adına açık otoparkı ibadet alanı olarak tahsis ettiklerini belirten Başkan Asya, "Bugün adeta yeryüzü mescit kılındı. Bizlerde fırsat bulduğumuz her yerde özellikle vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu alanda cuma namazını eda etmesini müşahede ettik. Hep birlikte mutlu olduk. İnşallah kısa sürede bu virüsün definini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, insanlarımızın da bu anlamda hassasiyet göstermelerini diliyoruz. Tüm Ümmeti Muhammed'e hayırlı cumalar diliyorum" dedi.

Namazını eda eden esnaf Ahmet Bingöl ise uzun bir sürenin ardından ilk defa cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve tedbirlere uyarak tekrar iş yerlerine döneceklerini söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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