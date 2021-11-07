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Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Spor
Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

MUŞ'ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta, kavga çıktı.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor takımları arasında oynanan maçta, Kavga çıktı. 4 futbolcunun yaralandığı karşılaşma, tatil edildi.

BAL 1'inci Bölge 2'nci grupta Muş Şehir Stadı'nda oynanan Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi. Maçın 77'nci dakikasında Diyarbakırspor, Salih Kartal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında kalecinin ellerinden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor'un beraberlik gölünü kaydetti. Beraberliğin sağlanmasıyla gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı. Yeni Muş Belediyespor'un oyuncusu Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Aldıkları darbeler sonucu 4 futbolcu yaralandı. Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolculu, Muş ekibinden de 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci tarafından tatil edildi.


Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Muş'ta amatör lig futbol maçında kavga

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Spor Haberleri
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