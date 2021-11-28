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Muratlı'da polis denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muratlı'da polis denetimi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince geniş katılımlı bir uygulama gerçekleştirildi. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için yapılan denetimler kapsamında; Muratlı kent merkezi genelinde uygulama yapıldı.

Koordineli olarak sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması yapan ekipler, yapılan denetim faaliyetlerinde eksikleri bulunan çok sayıda araca cezai işlem de uyguladı. Çevirdikleri araçlarda ehliyet-ruhsat soran güvenlik güçleri, şüpheli kimseler için genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması da yaptı.

Daha güvenli bir asayiş ve trafik ortamı oluşturmaya yönelik bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Muratlı'da polis denetimi

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