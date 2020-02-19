: Murat Uysal'lı Merkez Bankası 7 ayda 1.325 baz puan faiz indirdi

19.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:57

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusunda anlaşamadığı eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın yerine göreve getirdiği Murat Uysal'la faizler dip yaptı.

Faiz indirimine gitmeyen ve katı tutumuyla dikkat çeken Çetinkaya, Temmuz 2019'da görevden alındı. Yerine Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Murat Uysal getirildi. Uysal göreve geldikten sonra faizleri sürekli olarak indirdi.

7 AYDA 1.325 BAZ PUAN İNDİRİM YAPTI

Uysal, göreve geldiğinde politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyordu. Aradan geçen 7 aylık süreçte Uysal yönetimindeki Merkez Bankası 1.325 baz puanlık faiz indirimi yaptı.

2019'DA FAİZ YÜZDE 12'YE DÜŞTÜ

İlk ayında 425 baz puanlık indirime giden Uysal, faizleri yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düşürdü. Uysal yönetimindeki Merkez, ikinci faiz indirimini Eylül ayında yaptı. Eylül'de 325 baz puanlık faiz indirimine gidilirken politika faizi yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye düşürüldü. Ekim 2019'da 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası, faizi yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Aralık 2019 tarihinde bir kez daha faiz indirimi kararı alan Merkez, 200 baz puanlık indirimle yüzde 14 olan politika faizini yüzde 12'ye çekti.

İNDİRİMLER 2020'DE DE DEVAM ETTİ

Merkez, yeni yılda da faiz indirimine ara vermedi. Yeni yılda faiz indirimlerinde vites düşüren Merkez, Ocak ayında 75 baz puanlık indirimle faizi yüzde 12'den yüzde 11,75'e indirdi. Bugün bir kez daha faiz indirimi kararı alan banka, 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 10,75'e indirdi. Böylece Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la 7 ayda 1.325 baz puanlık indirime gidildi.

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