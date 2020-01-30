Murat Ülker kimdir? Murat Ülker nereli, kaç yaşında?

30.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:08

İstanbul'da doğan Ülker, aslen Kırımlıdır.Yıldız Holding'te Kontrol Koordinatörü olarak göreve başladı. Betül Atasever ile evli olan Murat Ülker'in üç oğlu bulunuyor. Ülkerspor Basketbol Kulübünün kuruluşunda rol oynadı. Murat Ülker hakkında detaylı bilgi haberimizde...

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Ülker, 21 Mart 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü iş adamı, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet yürüten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. $4.8 milyar serveti ile Türkiye'nin en zengin insanlarından biridir. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu.

1982 yılında iş hayatına atılan Ülker, yurt dışında AIB College of Business ve ZDS gibi okullarında eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Continental Baking şirketinde stajını yaptı.

Yıldız Holding'te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Ülker, 2008 yılında Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirildi.

BERKSAN SOYADI 'ÜLKER' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Kırım Aluşta asıllı bir aileye dahildir. Babası Sabri Ülker de 1920 yılında Aluşta'nın Korbek köyünde doğdu. Aile, Sovyetler Birliğinin kurulması ile birlikte Müslümanlara yapılan baskılar nedeniyle 1929'da İstanbul'a göç etti. 1940'lı yıllarda babası Sabri ve amcası Asım'ın girişimciliği ile temelleri atılan şekerlemecilik işi, 1944'te ürettikleri bisküviye Ülker adını vermeleri ile gelişerek devam etmiş ve daha sonra Yıldız Holding'e dönüşmüştür. Bu arada, markaları "Ülker" namıyla iş çevrelerinde tanındıklarından dolayı 1954'te ailenin evvelce Berksan olan soyadı değiştirilmiştir.

ÜLKERSPOR BASKETBOL KULÜBÜNÜ KURDU

Murat Ülker, Sabri Ülker'in 3 çocuğunun en küçüğüdür. Tıp doktoru Prof. Asaf Ataseven'in kızı Betül Ataseven ile evlidir. Yahya ve Mustafa ile Fatih adlı üç oğlu vardır.

Spora, özellikle basketbola ilgi ve desteği ile tanınan Murat Ülker, 1993'te Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında rol oynamıştır. Ülkerspor, 2006'da Fenerbahçe ile birleşmiştir. 4 şampiyonluk, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, ayrıca Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası ve Koraç Kupasında çeyrek final gibi başarılara imza attı. Murat Ülker İngilizce ve Almanca bilmektedir.

MURAT ÜLKER SERVETİ

2015 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre Ülker, $4.4 milyar servetiyle Türkiye'nin 1., dünyanın ise 369. zengin ismi oldu.

2017'de Forbes'in açıkladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde de 3.7 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 1. zengin kişisi olmayı başardı.

2018 yılında Forbes'in açıkladığı "En Zengin Türkler" listesinde 4.8 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin 1. zengin kişisi olarak açıklanmıştır.