Murat Sönmez: "3 puan bizim için önemliydi"

06.10.2019 19:23

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'u sahasında 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Sorumlu Murat Sönmez, "1-0'lık skor 3 puan bizim için önemliydi" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Maç öncesi zorlu bir 90 dakika olacağını biliyorduk. Skor daha farklı olabilirdi ama Hatayspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. En az zayiatla atlatmamız gerekiyordu. 1-0'lık skor 3 puan bizim için önemliydi. Geleceği daha iyi dizayn edebilmemiz için 3 puan bizi daha iyi noktaya götürecekti. Bunu başardık. Oyun geneli için söylenecek çok şey var aslında. 1-0 görünen müsabaka daha farklı skorlarla bitirebilirdik. Olmadı sorun değil. En azından 3 puan bizi zirveye taşıdı. Diğer müsabakalarda oyuncularımızın moralini, şevkini, iştahını daha iyi seviyeye getirebilecek bir döneme adım atıyoruz. Milli maç arası da sonraki müsabakalar için daha iyi hazırlanmamıza zaman kazandıracak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA