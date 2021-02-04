Murat Sabuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Sabuncu'nun hayatı ve biyografisi
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Murat Sabuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Sabuncu'nun hayatı ve biyografisi

04.02.2021 20:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:38
Murat Sabuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Sabuncu'nun hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Murat Sabuncu geliyor. Peki, Murat Sabuncu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Murat Sabuncu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Murat Sabuncu'nun biyografisi ve hayatı en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Murat Sabuncu kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi gazetede çalışıyor? Tüm bilgiler yazımızda.

MURAT SABUNCU KİMDİR?

Murat Sabuncu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Murat Sabuncu doğum tarihi : 1971

Murat Sabuncu kaç yaşında : 49 yaşında

Murat Sabuncu mesleği ne : Gazeteci

Murat Sabuncu nereli : İstanbul doğumlu

Murat Sabuncu gazetecilik hayatına Milliyet gazetesinin Ekonomi Servisinde çalışarak başlamıştır. Bir süre sonra Milliyet gazetesinde Ekonomi Servisi müdürü olmuştur. Sonraki senelerde Tempo Dergisi ve Fortune Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Murat Sabuncu, SKY Türk 360 TMSF'ye devredilmeden önce önce haftalık ve günlük programlar yapmıştır.

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