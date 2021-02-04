Murat Sabuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Sabuncu'nun hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Murat Sabuncu geliyor. Peki, Murat Sabuncu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Murat Sabuncu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.