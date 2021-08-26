Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup'ta
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Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup'ta

Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Murat Germen Spor Kulübü U12 Takımı İzmir'de düzenlenecek Kemalpaşa Cup'ta mücadele edecek.

Murat Germen Spor Kulübü U12 Takımı İzmir'de düzenlenecek Kemalpaşa Cup'ta mücadele edecek.

Kemalpaşa Cup'ta B Grubu'nda yer alan Murat Germen Spor Kulübü, Bursaspor, Altın Gençspor, Aydın İ.G.G.E, Çamdibigücü, Ortaca Esnafspor ve Pınargücü ile bir üst tura çıkma için sahaya çıkacak. Cuma ve Cumartesi grup maçlarının oynanacağı turnuvada grubunda ilk iki sırayı alan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Murat Germen Spor Kulübü ilk maçını Cuma günü saat 09.00'da Altın Gençspor ile oynayacak.

28 takım mücadele edecek

Kemalpaşa U-12 Cup'ta 4 grupta 28 takım mücadele edecek. Turnuvada Sivasspor, Bursaspor, Altınordu gibi güçlü takımlarda yer alıyor. Murat Germen Spor Kulübü U-12 Takım Antrenörü Soner Seçilmiş, uzun zamandır pandemi dolayısıyla hazırlık maçları dışında turnuvalarda yer alamadıklarını belirterek, "Bizim içinde çocuklarımızı görme fırsatı yakalayacağımız bir turnuva olacak. Pandemi süreci bizleri de olumsuz etkiledi. Uzun bir aradan sonra sporcularımızla birlikte böyle önemli bir organizasyonda yer alacağımız için mutluyuz. Önemli takımlarla karşılaşacağız ve ilk önceliğimiz çocuklarımızın gelişimini görmek olacak. Temennimiz iyi bir oyun ortaya koymak. İnşallah Manisa'ya kupayla döneceğiz. Dediğim gibi önceliğimiz çocuklarımızın gelişimi olacak" şeklinde konuştu. - MANİSA

Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup'ta
Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup'ta
Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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