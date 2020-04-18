Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmaları devam ediyor.

Aralıksız devam eden çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve jandarma karma timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan iki ekip, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde belirlenen alanlarda, dalgıç polisler ve sonar ekibi de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda arama yürüttü.

AFAD ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde botlarla arama yaparken, jandarma karma timleri de Munzur Çayı ve baraj gölü kıyılarında dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen halen bulunamadı.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Kaynak: AA