Muhammet Bebek Sağlığına Kavuştu

Sivas'ta 1 kilo 100 gram dünyaya gelen ve hidrosefali tanısı konulan prematüre bebek Muhammet Tuhan Çınar, endoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Büşra (18) ve Çağrı Çınar'ın (22) ilk bebekleri Muhammet Tuhan, 26 haftalıkken, 12 Ocak'ta 1 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya geldi. Erken doğuma bağlı solunum yetmezliği ve kafa içi kanama nedeniyle hidrosefali (Beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan hastalık) tanısı konulan Muhammet, doğduğu Sivas Medicana Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Muhammet, yaklaşık 1,5 ay süren tedavisinin ardından 2 Mart'ta ameliyata alındı ve 1 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından kilo almaya başlayan 2 kilo 100 gram ağırlığına ulaşan "Muhammet bebek", dün taburcu edildi.

Muhammet Tuhan Çınar'ın ameliyatını gerçekleştiren Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, endoskopik yolla hidrosefali ameliyatının, beyin kanamalarında kullanılan başarılı bir operasyon olduğunu söyledi.

Prematüre dünyaya gelen Muhammet Tuhan bebekte beyin omurilik sıvısı ve kafa içerisinde basınç artışı sonucu kafanın büyümesi ile seyreden bir tabloyla karşılaştıklarını anlatan Gürelik, "Çeşitli sebeplerle ortaya çıkıyor ama bebeğimizde sebep, yeterince gelişmemiş beyin damarlarının yırtılması ile ortaya çıkmış bir beyin kanamasıydı. Bu kan pıhtısı da beyin omurilik sıvısının bulunduğu damarları tıkayarak hidrosefali dediğimiz hastalığa yol açmıştı." diye konuştu.

"Başarılı bir şekilde tedavi ettik"

Bebeğe gerçekleştirilen ameliyat hakkında da bilgi veren Gürelik, şunları kaydetti:

"Şant denilen yöntemle beyin omurilik sıvısını vücudun başka bir boşluğuna boşaltacak bir sistem yerleştiriliyor ama düşük doğumlar buna engel. 1,5 kilonun altında bunu yapmak mümkün değil. Tabi şanta alternatif çok doğal bir tedavi yöntemi olan endoskopik yöntem bu durumda seçenek olabiliyor. Hatta diğerlerinde de birinci seçenek olarak değerlendirilmesi gereken bir yöntem. Bebekte endoskopik yolla hidrosefali dediğimiz bu hastalığı, beyin omurilik sıvısının dolaşımı için başka bir yol açarak başarılı bir şekilde tedavi ettik. Şant dediğimiz bu ameliyattan bebeğimizi sakınmış, korumuş ve ömür boyu da şanta bağlı hale getirmekten kurtulmuş olduk. Bebeğimiz için çözüm olan bu yöntem diğer hidrosefaliler için de bir çözümdür ve seçenek olarak değerlendirilecek bir yöntemdir. Bebeğimizde de iyi sonuca ulaştık. Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesini diliyorum."

Gürelik, "Zeka geriliği, diğer gelişim geriliklerine yol açabilecek ağır sonuçları olabilecek bir tabloydu. Belki hayatta kalabilir ama bu tür ağır sonuçları olabilirdi." dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hakan Şentürk ise bebeğin sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"Bebeğimize kavuştuğumuz için mutluyuz"

Baba Çağrı Çınar da bebeklerinin zor bir dönem geçirdiğini dile getirerek, "Doktorlarımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bebeğimizi sağlığına kavuşturdular. Çocuğumuza kavuştuğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anne Büşra Nur Çınar ise bebeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.