Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Galatasaray, 24 Erzincanspor'da oynayan genç futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlarken 21 yaşındaki genç oyuncu, canlı yayında sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu duyurdu.

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezon için transferleri şimdiden netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekip, 24 Erzincanspor forması giyen 21 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Genç futbolcu, canlı yayında transferi açıkladı ve "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

GÖLCÜKSPOR ALTYASPINDA FUTBOLA BAŞLADI

Muhammed, kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a, ardından Başakşehir altyapısına geçti. Gösterdiği performansıyla alkış toplayan oyuncu, Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra da bu sezon başında 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA SONA ERİYOR

Sağ ayağını kullanan ve sol kanatta forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.