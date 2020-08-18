Muhafazakar tatilde iş birliği Muhafazakar tatili tercih eden aileler için rezervasyon ve fiyat avantajları sunmak amacıyla HalalBooking ve Ezan Vakti Pro adlı uygulama arasında iş birliği sağlandı.

Muhafazakar tatili tercih eden aileler için rezervasyon ve fiyat avantajları sunmak amacıyla HalalBooking ve Ezan Vakti Pro adlı uygulama arasında iş birliği sağlandı.

Muhafazakar kullanıcılara sunduğu özelliklerle bilinen, 'Ezan Vakti Pro' islami akıllı telefon uygulaması ile muhafazakar tatil portalı 'Halalbooking' iş birliğine gitti. Sağlanan iş ortaklığıyla muhafazakar tatil severlere indirim imkanı sunulacak.

İş birliğimi değerlendiren uygulamanın geliştirici şirketi Maviay Yazılım'ın Kurucu Ortağı Ali Suat Dönmez, "İslami tatil anlayışı, günümüzde turizm sektörünün gelişen alanlarından biri. Her geçen gün artan yatırımlar ile hem oteller, hem de tesisler artık bu seçeneğe yoğunlaşıyor. İslami hassasiyetlerin gözetilerek, hizmetlerin bu düzende uygulandığı otellere ulaşmak isteyen tatilciler açısından 'HalalBooking' oldukça önemli bir platform. Bu önemli ve değerli işbirliği sayesinde birlikte kullanıcılarımız 'HalalBooking Sadakat Kart' programını deneyebilecekler. İlk rezervasyonda 'yüzde 5' ile başlayan ve devamında da artan miktarlarda indirim kazanma imkanına sahip olacaklar. İndirime ek olarak, bazı ayrıcalıklara da sahip olacaklar. Maviay Yazılım olarak "Ezan Vakti Pro" uygulamamız ile de, 21 dilde, 90 ülkedeki 31 milyon kişiden fazla kullanıcımıza, muhafazakar yaşamlarında destek olmakta ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmaktayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA