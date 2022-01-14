Muğla'da yaptırılan Atatürk Spor Salonu hizmete açıldı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Saran Holding tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaptırılan Atatürk Spor Salonu törenle hizmete açıldı.

Fethiye Belediyesi ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Saran Holding tarafından yapımı tamamlanan salonun açılışı dolayısıyla Eldirek Mahallesi'ndeki Okullar Yerleşkesinde tören düzenlendi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, eğitim ve spor camiası adına çok güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Sadece ülkede değil, dünyanın birçok ülkesinde güzel yatırımları olan Sadettin Saran'ı Fethiye'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Karaca, "Eğitimde ve sporda fırsat eşitliği sağladığı için Saran'a teşekkür ediyorum. Bize yıllar önce vermiş olduğu bu eserin sözünü bugün yerine getirdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da bugüne kadar sahip olduğu her şeye spora borçlu olduğunu vurguladı.

Spora ve gençlere yatırım yapmanın kendisi için öncelik olduğunu dile getiren Saran, "Tolstoy'un çok güzel bir sözü var. 'Yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın' İnşallah gençlerimize güzel şeyler yaşatmak bize nasip olur. Bu da bizi fazlasıyla mutlu eder." diye konuştu.

Saran, konuşmasının sonunda törene katılan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Muğla Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Arslan ise spor salonunun bölgede 8 okuldaki 4 bin öğrenciye hizmet vereceğini belirtti.

Konuşmaların Karaca, Saran, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, diğer katılımcılar, spor salonunun açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Karaca ile Saran, salonda hentbol ve basketbol oynadı.